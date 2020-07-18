شاهد: تدشين القطارات الجديدة في مصر

تناقلت وسائل الاعلام المصرية صورا لوزير النقل المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، مدشنا الانطلاقة الجديدة لقطارات السكك الحديدية عالية المستوى التي تم استيرادها من روسيا.

وشهد الوزير صباح اليوم السبت، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر بالقاهرة، اصطفاف 4 قطارات بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة.

وتعاقدت مصر مؤخرا على توريد جرارات أمريكية وعربات روسية وإسبانية، حيث وصل حتى الآن 70 جرارًا من إجمالي 260 جرارا جديدا مخططا توريدها للسكة الحديد والعربات الروسية الجديدة والتي وصل منها حتى الآن 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات.

كما تفقد الوزير قطارا يتكون من جرار جديد وعربات VIP وأخرى TOP VIP تم تجميعها بأياد مصرية في مصنع سيماف، وكذلك قطار يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها وإعادة تأهيلها بورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد من إجمالي 90 عربة إسبانية تم تطويرها.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجولة قال الوزير إنه يبارك للشعب المصري والعاملين بالسكة الحديد وجمهور الركاب تطوير السكة الحديد، مشيرا إلى أن أنه وقيادات السكة الحديد متواجدون لخدمة المواطن وتوفير كل سبل الراحة له.

ولفت إلى أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

وأوضح أنه تم تطوير 3 أنواع من العربات هى الدرجة الثالثة والأولى فاخرة والإسبانى، مشيرا إلى أن جميع أعمال تطوير العربات تمت بأياد مصرية وداخل ورش السكة الحديد وشركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وقال إن وزارة النقل تعتزم بتوجيهات من القيادة السياسية تقديم هدية أخرى للشعب المصري هي افتتاح وتشغيل المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق قبل العيد في المسافة من ميدان هليوبليس بمصر الجديدة وحتى محطة عدلي منصور بطول 10.5 كم وعدد 9 محطات منها 3 محطات نفقية وهي هيليوبليس وألفا مسكن ونادي الشمس و6 محطات علوية وهي محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.