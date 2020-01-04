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شاهد: تشييع الإعلامية نجوى قاسم

منشور 04 كانون الثّاني / يناير 2020 - 04:03
نجوى قاسم
نجوى قاسم

شيع المئات  في بلدة جون جنوب لبنان الإعلامية نجوى قاسم إلى مثواها الأخير

ووصل جثمان نجوى قاسم يوم الجمعة إلى بيروت من أبوظبي، وكان في استقبال الجنازة ممثل عن سعد الدين الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال، ووزير الإعلام جمال الجراح.
وتوفيت الإعلامية اللبنانية ومذيعة قناة "العربية الحدث" نجوى قاسم صباح الثاني من يناير بمنزلها في دبي، عن عمر ناهز 51 عاما.

كما نعى عدد من الإعلاميين المذيعة التي احتفلت برأس السنة الجديدة في دبي ونشرت تغريدة مرفقة بفيديو للألعاب النارية في برج خليفة معلقة: "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".

وكانت شرطة دبي قد كشفت تفاصيل سبقت وفاة قاسم، حيث قالت إن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي تؤكد أن الوفاة كانت "طبيعية ونتيجة أزمة قلبية".

 


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