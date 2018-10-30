شاهد: تعيين اول سفيرة اسرائيلية في مصر

أورن بدأت عملها في خارجية إسرائيل عام 1991

عينت اسرائيل رسميا أميرة أورون سفيرة لإسرائيل لدى مصر خلفا للسفير دافيد جوفرين المنتهية ولايته.

وتعد المذكورة اول سيدة في هذا المنصب في مصر علما انها عملت سابقا في سفارات إسرائيل في كل من تركيا ومصر

ونشر موقع إسرائيل بالعربية التابع للخارجية الإسرائيلية صورة للسفيرة الجديدة أورون، وأرفقها بالقول إنها "ستكون أول امرأة تخدم في هذا المنصب منذ توقيع معاهدة السلام مع مصر" ، موضحا أنها تتحدث اللغة العربية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن أورن بدأت عملها في خارجية إسرائيل عام 1991، حيث شغلت عددا من الوظائف، منها نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ورئيس قسم الإعلام العربي، ورئيسة قسم مصر بالخارجية.