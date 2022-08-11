شاهد: جمل يثور في كربلاء اثناء تصوير مشهد عن السيدة عائشة

ثار جمل في كربلاء واسقط اثنتين من ركابه وبدأ في رفسهما، خلال مشهد تصويري للسيدة عائشة زوجة الرسول الكريم في كربلاء حيث يحتفل الشيعة بعيد عاشوراء وذكرى قتلهم للحسين

والى جانب فعاليات اللطم والتشطيب بالسيف، اقيمت عدة مشاهد منها يخص السيدة عائشة بنت ابو بكر الصديق رضي الله عنه والتي يناصبها الشيعة العداء العميق ، وحاول احد القائمين على المشهد مساعدة فتاتين في امتطاء الجمل، الذي ثار ثورة عنيفة واسقط الراكبتين عن ظهرة وبدا في ضربهما بقوة بقوائمة، لدرجة ان بعض المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي قالو ان الجمل يرفض الاساءة الى السيدة عائشة

والسيدة عائشة هي ثالث زوجات الرسول محمد وإحدى أمهات المؤمنين، والتي لم يتزوج امرأة بكرًا غيرها.

هي بنت الخليفة الأول للنبي محمد أبو بكر بن أبي قحافة. وقد تزوجها النبي محمد بعد غزوة بدر في شوال سنة 2 هـ، وكانت من بين النساء اللواتي خرجن يوم أحد لسقاية الجرحى.

اتُهمت عائشة في حادثة الإفك، إلى أن برّأها الوحي بآيات قرآنية نزلت في ذلك وفق مُعتقد أهل السُنَّة والجماعة بشكل خاص.

كان لملازمة عائشة للنبي محمد دورها في نقل الكثير من أحكام الدين الإسلامي والأحاديث النبوية

ظهور عباس بن علي بن أبي طالب في طهران!

وإن كذّبت الخبر فأنت ناصبي!

كيف تتفاهم مع ناس بهذه العقول الخلائية!!! pic.twitter.com/OBR2gQonjj — د. طه حامد الدليمي (@tahadulaimi) August 11, 2022

وفي جانب اخر فان مشاهد تمثيلية قدمها القائمون على الاحتفالات في كربلاء، منها وصول الانبياء والرسل والقيادات الدينية لتقديم العزاء بالحسين بن علي ، الا ان الكثير من المشاركين تناقل الفيديوهات على انها حقيقية وليست تمثيلية

وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، ويسمى عند المسلمين بيوم عاشوراء وهو اليوم الذي نجّىٰ الله فيه موسى من فرعون ويصادف اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء، ولقي حتفه سنة 680 ميلادية، في صراع على السلطة، والشيعة يحيون هذا اليوم بمظاهر رمزية "لتأنيب الذات"، وإظهار الحزن على مقتله بعد ان تخلو عنه امام الحاكم الأموي آنذاك يزيد بن معاوية