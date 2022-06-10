شاهد: حرب شوارع في نيويورك

اندلعت اشتباكات مسلحة ومطاردات بين شخصين في مدينة نيويورك الاميركية كبرى مدن العالم، حيث وثق مقطع فيديو، لحظة مروعة يتبادل فيها الشخصين إطلاق النار في شارع مزدحم في وضح النهار.

وبدأ أحد أعضاء عصابة تي إن تي، “تينزين نورغيال”، البالغ من العمر 28 عامًا، تبادل إطلاق النار مع رجل لم تُعرف هويته بعد، في 65 ستريت وبرودواي في كوينز بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي.

وحدث تبادل إطلاق النار بعد أن خرج الرجل الغامض، الذي كان يرتدي قميصًا أحمر وأبيض، من سيارة سوداء وركض على الرصيف وهو يحمل مسدسًا، حسب “ديلي ميل”.

وأطلق “نورغيال” النار على الرجل الآخر، الذي لا يزال طليقا، وأصيب بطلقة في كتفه ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أنه تم اعتقاله لاحقًا بتهمة الشروع في القتل، ووصف الشخص الهارب بأنه يتمتع ببنية متوسطة وبشرة داكنة وشعر داكن.

ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالعصابة أم لا، لكنها قالت إن الرجلين يعرفان بعضهما البعض.