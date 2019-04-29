شاهد حفيدات الامير الوليد بن طلال في اطرف صورهن

منشور 29 نيسان / أبريل 2019 - 01:00
الوليد بن طلال
الوليد بن طلال

في اكثر الصور طرافة، ظهرت حفيدات الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال نائمات ومتكئات على بعضهن البعض في رحلة الى الصحراء 

الامير الجد نشر الصورة عبر حسابه على موقع “تويتر” معلقا : “حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية”.

وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات من الجمهور حيث يحظى الامير السعودي واسرته بشعبية كبيرة في الاوساط المحلية والعربية 

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