شاهد حفيدات الامير الوليد بن طلال في اطرف صورهن

في اكثر الصور طرافة، ظهرت حفيدات الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال نائمات ومتكئات على بعضهن البعض في رحلة الى الصحراء

الامير الجد نشر الصورة عبر حسابه على موقع “تويتر” معلقا : “حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية”.

حفيداتي بنات @KhaledAlwaleed و @Reem_Alwaleed بعد يوم طويل في البر



My granddaughters after a long day with me in the desert pic.twitter.com/h6hV5Kc0Mc — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وحظت تلك الصورة بآلاف الردود والتعليقات من الجمهور حيث يحظى الامير السعودي واسرته بشعبية كبيرة في الاوساط المحلية والعربية