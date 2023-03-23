شاهد: حمار وحشي يتنقل بين الابنية في كوريا الجنوبية

تمكن عمال الإنقاذ في كوريا الجنوبية من السيطرة على حمار وحشي فر من حديقة الحيوانات وتنقل بين الابنية وفق ما رصدت كاميرات عمومية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
وقالت تقارير ان عمال الانقاذ اطلقو سهما مهدئا على الحمار، الذي انهار على الأرض قبل أن يتم لفه بشبكة وتحميله، لإعادته بسلام إلى الحديقة.
وشوهد الحمار الوحشي من خلال مقطع فيديو نشرته محطة إطفاء سيول، يسير في أزقة حول مباني سكنية، فيما الذهول يسيطر على المشاة
هرب حمار وحشي من حديقة حيوان في كوريا الجنوبية، حيث شوهد في مقطع فيديو نشرته محطة إطفاء سيول، يسير في أزقة حول مباني سكنية، فيما الذهول يسيطر على المشاة— قناة الحرة (@alhurranews) March 23, 2023
أطلق عمال الإنقاذ سهما مهدئا على الحمار، الذي انهار على الأرض قبل أن يتم لفه بشبكة وتحميله، لإعادته بسلام إلى الحديقة.#الحرة pic.twitter.com/cBIVc4gDyl
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)