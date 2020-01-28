شاهد خريطة دولة فلسطين كما ارادها ترامب

نشر الرئيس الاميركي دونالد ترامب صورة لخريطة دولة فلسطين التي ستكون وفق خطة صفقة القرن والتي عرض تفاصيلها يوم الثلاثاء مع رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو
و بدت الدولة الفلسطينية ان سمح لها بالبقاء بعد 4 سنوات وبعد ان تلبي الشروط الاسرائيلية وبعد ان ترضى سلطات الاحتلال عنها اظهرت مناطق متناثرة في بقعة بلا حدود الا مع فلسطين المحتلة عام 1948 والتي باتت تعرف بدولة اسرائيل
هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020
#Jerusalem #Palestine #Palestinian pic.twitter.com/IGZynKS6NB— د.نور الحلبي (@NourAlhalabi) January 28, 2020
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