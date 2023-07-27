شاهد خطة محافظة كربلاء لاستقبال عاشوراء ورسالة السيستاني

دعا المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الاطفال والشباب الى حضور المجالس الحسينية بالتزامن مع مناسبه العاشر من محرم يوم السبت القادم التي يستعد العراق لاستقبالها حيث اعلنت محافظة كربلاء عن خطتها لاستقبال المناسبة

رسالة السيستاني

وقال احد المتحدثين في حسينية الكاظمية قارءا الرسالة عن هاتف محمول "ان المرجع الاعلى دام ظله يرسل للجميع وخاصة الشباب والصغار سلامه ودعاءه ان يثبتهم الله على الهدى ويثبتهم على اعلى درجات العلم والعمل الصالح "

الحرارة والاعياء عوائق المشاركة في عاشوراء

بالتزامن فقد أكد وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، اليوم الخميس، جاهزية خطة الوزارة لزيارة العاشر من محرم في محافظة كربلاء واكد ان : "لدينا خطة للتعامل مع جميع الاحداث ان حصلت"، حيث تم نشر جميع المفارز الطبية والاسعافات والمراكز الصحية والمستشفيات

ولم يخف الوزير العراقي تخوفه من الاصابات بضربة شمس او الاعياء بسبب ارتفاع درجات الحرارة موضحا انه "تم توفير جميع العلاجات وهناك مفارز مدربة لمعالجة هذه الحالات".

واشار الى انه تم استقبال أكثر من ١٢ الف مراجع لمراكزنا الصحية، خلال اليومين الماضين "لدينا خبرة كبيرة في طب الحشود لكون وجود زيارات مليونية في البلاد".

خطة كربلاء ليوم عاشوراء

ووضعت محافظة كربلاء خطة للحفاظ على النظام وقال مصدر مسؤول وفق موقع الفرات نيوز ان ان قسم الحفاظ على النظام وضع عدة محاور للحفاظ على تسهيل انسيابية "دخول المعزين الى صحن سيد الشهداء"

وقال انه تم وضع الخطة بالتعاون مع قيادة العمليات والشرطة وهناك انتشار كامل للمنتسبين لتامين الزيارة حيث يوجد 5 الاف متوطع للحفاظ على النظام بالاضافة الى الاستعانة بـ 1800 كاميرا