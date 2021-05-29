شاهد.. خفاش يجبر طائرة هندية على الهبوط بعد اقتحامه درجة رجال الأعمال

الخفاش اكتشف داخل درجة رجال الأعمال بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة.

أجبر خفاش طائرة ركاب هندية كانت متجهة إلى الولايات المتحدة على قطع رحلتها والعودة للهبوط في نيودلهي، بعد اكتشاف خفاش داخل درجة رجال الأعمال.

وأكدت صحيفة "هندستان تايمز" أن الحادث وقع فجر الخميس الماضي في طائرة من طراز "بوينغ" تابعة لشركة "اير انديا"خلال رحلة من نيودلهي إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي.

وأوضحت الصحيفة أن الخفاش اكتشف داخل درجة رجال الأعمال بعد نصف ساعة من إقلاع الطائرة، مشيرة إلى أن قبطان الطائرة أبلغ الهيئة الهندية المعنية بمراقبة الحركة الجوية بهذا الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر الخفاش وهو يحلق داخل الطائرة خلال الرحلة، وسط عجز الطاقم عن التعامل معه.

ICYMI - Air India plane bound to Newark from the Delhi International Airport returned back 30-minutes into the flight after BAT flies through the cabin.pic.twitter.com/Dc5u34rX3b — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 29, 2021

ونقلت "وكالة الأنباء الآسيوية" عن مسؤولين هنود تأكيدهم أن الطائرة اضطرت إلى العودة إلى دلهي نتيجة لهذا الوضع الطارئ، ووصل خبراء معنيون بالأحياء البرية إلى الطائرة للقبض على الخفاش، فيما توجه الركاب إلى الولايات المتحدة على متن طائرة أخرى.

وأشارت تقارير صحفية هندية أن الخبراء عثروا على الخفاش ميتا داخل الطائرة، مرجحة أنه تسلل إلى داخلها صدفة خلال إدخال المواد الغذائية إلى الرحلة.