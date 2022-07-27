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شاهد: دموع في وداع مهيب لـ الشيخة مي آل خليفة

منشور 27 تمّوز / يوليو 2022 - 02:20
على "جدار المحبة" في الهيئة عبارات تشيد وتمجد موقف مي آل خليفة من التطبيع مع الاحتلال
على "جدار المحبة" في الهيئة عبارات تشيد وتمجد موقف مي آل خليفة من التطبيع مع الاحتلال

ودع عشرات موظفي هيئة التراث البحرينية رئيستهم السابقة الشيخة مي آل خليفة التي اقيلت لرفضها مصافحة سفير دولة الاحتلال الاسرائيلي في المنامة 

واصطف عشرات الموظفين على جانبي ممر الهيئة مصفقين لرئيستهم التي القت كلمة شكرتهم فيها على جهودهم المبذولة وتعامنهم المطلق معها خلال عملها في الهيئة وعلى مشاعرهم اتجاهها 

 

 

واحتضنت موظفات الهيئة الشيخة مي آل خليفة وبدأت العشرات منهم بالبكاء ، وكتبو على "جدار المحبة" في الهيئة عبارات تشيد وتمجد موقفها 

 

 

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسم "#شكرا_ مي" تعبيرا عن تقديرهم لموقف الشيخة الرافض للتطبيع، فيما عبر مغردون ومسؤولون عن تضامنهم مع المسؤولة البحرينية والتي اقيلت بامر مباشر من اعلى سلطة في البلاد وفق تقارير اعلامية 
 

 

 

وفي وقتٍ سابق، تحدثت تقارير إعلاميّة عن أسباب اصدار الملك البحريني مرسوماً ملكيّاً، بتعيين بديل عن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، في منصب رئيس "هيئة البحرين للثقافة والآثار"، وهو منصب يُعادل "وزير" في حكومة البحرين.

وبحسب ما جرى تداوله عن أسباب الإقالة، فإنّه يعود إلى رفض الوزيرة مصافحة السفير "الإسرائيلي" في البحرين منتصف الشهر الفائت، خلال لقاء جمعهما في مجلس عزاء أقامه السفير الأمريكي في المنامة، وهو ما فُسّر على أنه موقف رافض للتطبيع.

ووفق التقارير، فإنّ حمد رفضت مصافحة السفير "الإسرائيلي" حين علمت بجنسيته، وطلبت من السفارة الأمريكية عدم نشر صورها في مجلس العزاء، وقامت بالانسحاب من المكان.

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كلمات دالة:مي آل خليفةالتطبيع مع اسرائيلالبحرين

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