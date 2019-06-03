شاهد: رئيس وزاء باكستان يتحدث بطريقة فجة مع الملك سلمان

ظهر فيديو لرئيس الحكومة الباكستانية عمران خان يتحدث بطريقة غاضبة على ما يبدو مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وكان يحرك يديه بالطريقة التي تعبر عن تحذير او خصام
واوشح الملك سلمان بوجهه بعد ان غادر رئيس الوزراء الباكستاني من دون ان يتصافحا
وهنا.. رئيس وزراء باكستان يوبخ الملك سلمان ويغادر المكان بشكل مهين للملك😂 pic.twitter.com/ZYCOYEFzrg— نحو الحرية (@hureyaksa) ٢ يونيو ٢٠١٩
واضح من حركة يديه وطريقة مغادرته أن رئيس الوزراء الباكستاني غاضب ، لماذا ياترى؟ #السعودية #الخليج #مصر #العراق #الامارات #سوريا #الجزائر #قطر #الاردن #فلسطين #ليبيا #تونس #السودان #موريتانيا #اليمن #المغرب_العربي pic.twitter.com/k0hYbzDANo— جمال ريان (@jamalrayyan) ٢ يونيو ٢٠١٩
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