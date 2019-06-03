شاهد: رئيس وزاء باكستان يتحدث بطريقة فجة مع الملك سلمان

ظهر فيديو لرئيس الحكومة الباكستانية عمران خان يتحدث بطريقة غاضبة على ما يبدو مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وكان يحرك يديه بالطريقة التي تعبر عن تحذير او خصام

واوشح الملك سلمان بوجهه بعد ان غادر رئيس الوزراء الباكستاني من دون ان يتصافحا