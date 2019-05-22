شاهد .. رسالة الأمير سلطان لقائد مجموعة تحرير الحرم من “جهيمان”

في عدة دول عربية عادت قضية السيطرة على الحرم من طرف مجموعة تعرف باسم مجموعة جهيمان ويتحدث فيها الجميع عن مشاركة بلاده في هذه العملية

الحادثة عادت الى الاضواء في سياق مسلسل العاصوف الذي يتحدث عن تواريخ من عمر العربية السعودية والمنعطفات التي مرت فيها البلاد علما ان عمر الحادثة 40 عاما

وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي رسالة من الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى اللواء فالح الظاهري قائد عملية تحرير الحرم بعد ما عرف في السعودية بـ فتنة جهيمان.

ويقول النشطاء ان اللواء فالح الظاهري وُلد في مكة عام 1358هـ ونشأ في مدينة أبها، وأكمل دراسته فيها ثم التحق بالمدرسة العسكرية بالطائف قبل نقلها إلى الرياض وتحويلها إلى كلية.

وهو أحد القادة العسكريين في القوات المسـلحة السعودية، وكان قائد عملية تطهير المسجد الحرام وترفع لمنصب قائد للمنطقة الشمالية الغربية “تبوك” في عهد الملك خالد، ثم قائدا لكلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وقد بثت قناة “MBC”، اليوم الأربعاء، لقطات من معركة تطهير الحرم المكي من جهيمان وأعوانه في مسلسل “العاصوف” ووصول الدبابات وإخلاء المنطقة المحيطة بالحرم المكي، وصولاً بنهاية جهيمان العتيبي والقبض عليه وعلى أعوانه من الجماعة الإرهابية وقتل المزعوم بالمهدي المنتظر “محمد بن عبدالله”.

وبدأ المشهد بقيام قوات الأمن السعودية بإخلاء المنطقة المحيطة بالحرم المكي حتى لا يتأذى أحد من المواطنين والتجار والعمال، أثناء تنفيذ خطة الاقتحام والسيطرة على جماعة جهيمان العتيبي