شاهد: رفع ثوب الكعبة استعدادا لبدء لموسم الحج

اعلنت رئاسة شؤون الحرمين عن رفع الجزء السفلي من ثوب الكعبة المشرفة، وذلك في اجراء سنوي ياتي ضمن الاستعدادات لبدء موسم الحج،

وقالت رئاسة شؤون الحرمين إن الاجراء يأتي حماية وحفاظًا على نظافة وسلامة ومنع العبث به، ولتعرضه لبعض الضرر، كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة.

وبشأن آلية رفع الكسوة، أضافت رئاسة شؤون الحرمين، أنه يتم :"رفع الكسوة مسافة 3 أمتار، ثم تحاط بقطع من القماش الأبيض، وإعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج".

وقد بدأت عادة رفع كسوة الكعبة منذ صدر الإسلام، وقبل انتشار وسائل الاتصالات والإعلام. حيث يتم رفع أستار الكعبة الجانبية مع دخول وقت الحج كإشهار يعلم الناس بدخول وقت تأدية ركن الإسلام الخامس.

ولكن هذه العادة استمرت، حتى يومنا هذا ولكن لسبب مختلف حسبما ذكر الدكتور محمد باجودة المسؤول عن مصنع كسوة الكعبة المشرفة في تصريحات لسكاي نيوز عربية.

وقال باجودة إن رفع أستار الكعبة هذه الأيام يكون لحمايته مع تدفق المصلين والحجاج على المسجد الحرام ومحاولتهم الاقتراب من الكعبة أثناء الطواف في أيام الحج.

ويرفع الستار في كل عام في منتصف شهر ذي القعدة إلى منتصف شهر محرم الذي تجري فيه عملية غسيل الكعبة.

يذكر أن الكعبة المشرفة ترتدي ثوبها الجديد في يوم الوقوف بعرفة من كل عام، فيما يعرف بكسوة العيد.

