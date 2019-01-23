شاهد سخرية خلفان من تاهل منتخب قطر في كأس اسيا
سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من تأهل منتخب قطر إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الآسيوية المقامة حاليا في الإمارات، واصفا إياه بـ"منتخب العولمة".
وغرد خلفان، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة".
وأقصى منتخب قطر نظيره منتخب أسود الرافدين من الدور الـ16 للبطولة بتغلبه عليه 1-0، على استاد آل نهيان، ليتأهل العنابي إلى الدور ربع النهائي ليلاقي نظيره كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل.
ولم تكن هذه التغريدة الوحيدة التي علق بها خلفان على المنتخب العنابي فكتب:
"الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر، وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب".
فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر انجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٢ يناير ٢٠١٩
الجميل في المنتخب القطري ان الذين يلعبون فيه من جميع انحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٢٢ يناير ٢٠١٩
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