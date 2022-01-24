شاهد سعد الحريري يودع السياسة باكيا وحزب الله يعلن موقفه

بالكاد حبس رئيس الوزراء الاسبق سعد الحريري وهو يتحدث عن مشروع والده الراحل رفيق الحريري الذي اختير ليواصل به حياته، وقال ان المشروع قام على منع الحرب الاهلية في لبنان وثانيا حياة افضل للبنانيين

الحريري: نجحت في الاولى وافشلوني في الثانية

قال انه نجح في الاولى وفرض علي تسويات منها زيارة دمشق وانتخاب ميشيل عون وقانون الانتخابات، وهذه التسويات اتت على حسابي هي السبب لعدم الوصول الى حياة افضل للبنانيين وهي النقطة الثانية في مشروع رفيق الحريري

افضل الكلام ما قاله رفيق

وفي ختام المؤتمر الصحافي الذي عقده، وعند قوله (الدقيقة 8:21 من الفيديو): "قد يكون أفضل الكلام في هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريري في بيان عزوفه قبل 17 عاما: "أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. وأعبر من كل جوارحي عن شكري وامتناني لكل الذين تعاونوا معي خلال الفترة الماضية"، ظهر الحريري حزينا واغرورقت عيناه من الدمع بعد أن حاول حبسها مرارا في كلمته التي تبلغ مدتها 9 دقائق.

وكان أنصار الحريري تجمعوا يوم أمس أمام منزله في بيت الوسط، تعبيرا عن تأييدهم له ورفضا لتعليقه العمل بالحياة السياسية.

حزب الله: الحريري عدو ايران

الى ذلك نقل موقع لبنان 24 عن مصادر مقرّبة من "حزب الله" غريم سعد الحريري إنّ "الحزب لن يكون له أي تعليق رسمي حالياً بشأن قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق عمله في الحياة السياسية".

وأوضحت المصادر أن "السبب الأساس الذي يدفع الحزب حالياً لعدم التعليق هو أن الحريري هاجم إيران في كلمته اليوم"، وأضافت: "في ظل كل ذلك، لا تعليق الآن، ومن الممكن أن تكون هناك مواقف في الإطار العام لاحقاً".

