شاهد.. سعودية في اميركا تواصل بثها الراقص وتستفز المغردين

نشرت السعودية المقيمة في أمريكا والمثيرة للجدل هند القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات تؤدي خلاله رقصاً على إحدى الأغنيات.

وتصدر هاشتاق #هند_القحطاني ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نشرها لمقطع الفيديو بدقائق، فيما رأى مغردون ونشطاء أن القحطاني تواصل استفزاز السعوديين بنشرها مقاطع وتصرفات مخالفة للعادات والتقاليد.

واعتبر العديد من المواطنين، القحطاني، التعمد باستفزازهم ، بسبب مقاطع الفيديو الجريئة والمتتابعة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وهند القحطاني كانت تعمل مدرسة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد الضجة عادت القحطاني معتذرة بفيديو اخر

هذي الوحيدة اللي فاهمتهم يا هالمجتمع😂😂😂#هند_القحطاني pic.twitter.com/NRasVMUHKu — the girl has no name. (@lvu2s) November 29, 2019

ولكن الفيديو الجديد تسبب في صدمة للمغردين ، حيث كتبت القحطاني في بداية الفيديو على خلفية سوداء : ” أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم وحرف أبنائكم وشوه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها إذا أنني أنتمي لكم وأمثلكم” .

#هند_القحطاني

كميه الهجوم عليها مو طبيعيه ابدا البنت بحالها ولا عمرها تدخلت بشيء ما يخصها وبخصوص عيالها اللي يتابعها بيشوف ان علاقتها معهم مره ممتازه ولطيفه !

البنت حبوبه والله يهنيها اكثر واكثر 😂♥️ pic.twitter.com/uSI8N7b6qV — سعود (@is_i25) November 27, 2019

وأضافت : ” لذلك في السنابات القادمة أوجه لكم مقطع يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وأدمع عيناي” .

ولكن على غير المتوقع من رسالة القحطاني ، فقد نشرت فيديو جديد وهي ترقص بـ “شورت” بدلاً من أن تعتذر ، الأمر الذي أثار موجة من الجدل ، ودفع النشطاء للتأكيد على أنها تتعمد إثارة الجدل .

#هند_القحطاني عاجل وفاة خمس حالات بالجنوب ثلاث قحاطين وثنين غمد والعدد في تزايد pic.twitter.com/bycCNMFUNo — سهام (@suiiml) November 29, 2019

يذكر أن القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة دعوتها للرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي.