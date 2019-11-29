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شاهد.. سعودية في اميركا تواصل بثها الراقص وتستفز المغردين

منشور 29 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 03:32
هند القحطاني
هند القحطاني

نشرت السعودية المقيمة في أمريكا والمثيرة للجدل هند القحطاني مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات تؤدي خلاله رقصاً على إحدى الأغنيات.

وتصدر هاشتاق #هند_القحطاني ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نشرها لمقطع الفيديو بدقائق، فيما رأى مغردون ونشطاء أن القحطاني تواصل استفزاز السعوديين بنشرها مقاطع وتصرفات مخالفة للعادات والتقاليد.

واعتبر العديد من المواطنين، القحطاني، التعمد باستفزازهم ، بسبب مقاطع الفيديو الجريئة والمتتابعة التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجة بحث الصور عن “هند القحطاني”

وهند القحطاني كانت تعمل مدرسة في السعودية قبل أن تنتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد الضجة عادت القحطاني معتذرة بفيديو اخر 

ولكن الفيديو الجديد تسبب في صدمة للمغردين ، حيث كتبت القحطاني في بداية الفيديو على خلفية سوداء : ” أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم وحرف أبنائكم وشوه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها إذا أنني أنتمي لكم وأمثلكم” .

وأضافت : ” لذلك في السنابات القادمة أوجه لكم مقطع يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وأدمع عيناي” .

ولكن على غير المتوقع من رسالة القحطاني ، فقد نشرت فيديو جديد وهي ترقص بـ “شورت” بدلاً من أن تعتذر ، الأمر الذي أثار موجة من الجدل ، ودفع النشطاء للتأكيد على أنها تتعمد إثارة الجدل .

يذكر أن القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة دعوتها للرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات اللواتي ما زلن يلتزمن باللباس التقليدي.

 


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