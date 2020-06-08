شاهد: سيارة تقتحم حشود المحتجين الاميركيين

قالت صحيفة “سياتل تايمز”، إن سيارة اقتحمت حشدا من المتظاهرين في مدينة سياتل (بولاية واشنطن) الأمريكية، مساء الأحد، وبعد ذلك خرج السائق من السيارة وبدأ في إطلاق النار على المحتجين.

ووفقا لها، أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد، نتيجة إطلاق النار، وتم نقله إلى المستشفى، وهو في حالة مستقرة.

وتمكنت الشرطة من اعتقال السائق، وتجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs — Jim Brunner (@Jim_Brunner) June 8, 2020

وكانت احتجاجات جماهيرية وأعمال شغب، اندلعت في العديد من مناطق الولايات المتحدة، بعد موت المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس (بولاية مينيسوتا)، بعد أن استخدم رجل شرطة “طريقة الخنق” خلال اعتقاله في 25 مايو.

ورغم توقيف الشرطي وفصل بعض زملائه من العمل، إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة في مختلف مناطق البلاد.