شاهد: سيارة فاخرة تملكها متسولة مغربية

اظهر فيديو تم تصويره بشكل سري متسولة من مينة اغادير المغربية وهلي تنهي دوامها الرسمي بالعودة الى سيارتها الفارهة

واظهر مقطع الفيديو المتداول ان المتسولة التي اصطلح على تسميتها "متسولة أكادير" تمتلك سيارة AUDI Q8 حيث توقفها في منطقة ضيقة بعيدة عن الطرق الرئيسية حيث وصلتها وبدأت تغير ملابس العمل قبل ان تركبها وتنطلق الى وجهتها الاخرى

القبض على متسولة اكادير

وما ان تم ترويج الفيديو حتى بحث الاجهزة الامنية عن مالك لوحة السيارة والقي القبض على المتسولة الثرية واتضح انها تتسول بمنطقة أورير شمال أكادير، وقالت انها قدمت الالاف لمساعدة المحتاجين ، كما تكلفت بمصاريف مجموعة من المعوزين، واشترت شقة سكنية لاحدى السيدات التي كانت تعاني من التهميش والمرض وتساعد عائلات بصفة منتظمة وشبه شهرية بمبالغ تتراوح بين 2000 و 5000 درهم شهريا..!!

حالة ترف

و تشير مصادر اعلامية مغربية الى ان المعنية بالأمر، كانت تعيش حالة من الترف رفقة أمها وأبنائها بشقتها الفخمة وسط أكادير، غير أنها لم تعد تستطيع مؤخرا السير على نفس المستوى لتأمين حاجيات أسرتها المتزايدة، وهو ما دفعها إلى امتهان التسول لأنه الطريقة الأسهل لكسب مال كثير دون تعب.

وبعد محاولات ترصد، تبين للسلطات، أن المشتبه فيها، دأبت منذ مدة على امتهان التسول بعيدا عن محيط مقر سكنها، وذلك كي لا تثير شبهات حولها، إذ تعمد إلى التنقل إلى مركز أورير بواسطة سيارتها الفاخرة ذات الدفع الرباعي، تم تعمد إلى تركنها بعيدا عن الأنظار وتغير ملابسها الفاخرة بأخرى رثة من أجل نيل عطف المارة والمحسنين.

و كانت النيابة العامة قد تابعت المرأة المتسولة “الغنية” التي تبلغ من العمر 42 سنة، والتي تملك سيارة من نوع أودي q8، يفوق ثمنها 80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى منزل في ملكيتها في حالة إعتقال وأمرت بإيداعها السجن المحلي لأيت ملول، بتهمة امتهان التسول دون أن تكون في حاجة إلى ذلك.