شاهد سيدة عارية تنزل من سيارتها وتطلق النار على المارة

شهدت ولاية كاليفورينا الاميركية هجوما مسلحا على المارة نفذته فتاة عارية في أحد الطرق السريعة والمزدحمة مما تسببت في إثارة الهلع والرعب لدى عشرات السائقين الذين حاولوا تجنب رصاصاتها قدر المستطاع.

وقالت الشرطة ان السيدة اطلقت النار بشكل عشوائي وقد نشرت وسائل علام أمريكية مقطع فيديو التقطه أحد السائقين قال انه التقى وجها لوجه مع السيدة المهاجمة وكانت تهاجم المركبات التي كانت أمامه.

وكانت السيدة تصرخ وكأنها تخاطب أحدهم قبل أن تبدأ بإطلاق النار يمينًا ويسارًا محاولة إصابة أحد السائقين.

واعلن الضابط آندرو باركلي: “قال المحققون أن المرأة العارية نزلت من مركبتها مرتين، في المرة الأولى كانت تحمل سكينًا بيدها، قم عادت إلى مركبتها وواصلت قيادتها نحو أوكلاند، وعندما توقفت خرجت من مرة أخرى وبدأت بإطلاق النار في الهواء الطلق وفي وجه عدد من المركبات، كما اصطدمت بمركبات متعددة” قبل ان تستلم للشرطة حيث تم نقلها الى مركز للصحة العقلية في مستشفى محلي.