شاهد سيلفي بويتن وقاديروف

نشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف صورة سيلفي جمعته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين علق عليها قاءلا سيلفي والرئيس بوتين خلفي ، تحدث عن اجتماع جمعه بالرئيس الروسي الذي هنأه والشعب الشيشاني والمسلمين في روسيا بعيد الاضحى المبارك .

وقال الرئيس قاديروف الذي يعد من اصلب حلفاء بوتين ان الاخير قدم شكره لقوات احمد الضاربة التي تساند القوات الروسية في حربها في اوكرانيا

وكان الرئيس الشيشاني قد سارع الى طلب التدخل وانهاء التمرد الذي اعلنته قيادة مجموعة فاغنر الاسبوع الماضي وتقدمت القوات الشيشانية بالفعل الى اماكن تمركز قوات فاغنر قبل ان تعلن الاخيرة انها تمردها

وادان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس الاربعاء جريمة احراق المصحف الشريف في السويد واعتبرها خارجة عن اطار حرية الرأي والتعبير وهدفها جرح مشاعر المسلمين الذين كانو يادون صلاة عيد الاضحى المبارك قبل ان يظهر مصحف كبير على مكتبه اثناء ادائه عمله

"سيلفي والرئيس خلفي".. صورة مبهجة للرئيس بوتين وقاديروف في رسالة للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى



قاديروف ينشر الصورة مع الرئيس بوتين في الكرملين ويكتب قائلا: "الرئيس بوتين طلب مني ان أنقل تهانيه الخالص للمسلمين بقدوم عيد الأضحى المبارك". pic.twitter.com/sBdyU5ChMa — jessy yusry (@JessyYusry) June 29, 2023

.وفي نوفمبر من العام الماضي نشر الرئيس الشيشياني رمضان قاديروف سيلفي بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قالت تقارير روسية "انتهى قبل قليل لقاء بوتين وقاديروف. وشكر الرئيس الروسي القوات الشيشانيه الذين يدربون الجنود المعبئين كذلك شكر القوات الشيشانيه في الدومباس الذين يقاتلون بشراسه والذين إذا دخلوا مهمة أنجزوها"