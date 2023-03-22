شاهد: صلاة التراويح من المسجد الاقصى في اول ليلة من رمضان

تدفق الاف الفلسطينيين الى رحاب المسجد الاقصى المبارك لصلاة التراويح في أولى ليالي رمضان ، على الرغم من التشديدات الاسرائيلية والحواجز حول المسجد المبارك

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد اعلنت ما وصفته بـ التسهيلات امام الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك بحيث يسمح لمن هم فوق اعمار 45 عامًا بدخول المسجد الاقصى شرط حيازتهم على تصاريح، فيما يستثنى من هم فوق سن الـ 55 عاما ومن هم تحت الـ 12 عاما

كما اعلنت انه "سيسمح لسكان قطاع غزة بحصة محدودة للزيارات إلى القدس يومي الأحد والخميس، للنساء في سن الخمسين وما فوق وللرجال الذين يبلغون من العمر 55 عامًا وأكثر".