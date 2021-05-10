شاهد.. صواريخ حماس تُخلي الكنيست وتُلغي مسيرة المستوطنين بالقدس

تسببت الصواريخ التي اطلقتها حماس باتجاه القدس الاثنين، بالغاء جلسة الكنيست الإسرائيلي ونقل أعضائه إلى منطقة محمية وكذلك المسيرة الاستفزازية للمستوطنين (مسيرة رقص الاعلام) التي كان مقررا أن تنطلق مساء في المدينة المقدسة.

ونشر حساب "وكالة شهاب للأنباء" في تغريدة عبر "تويتر" فيديو يظهر رئيس الكنيست ياريف لافين وهو يلقي كلمة أمام الأعضاء، وبعد حدوث نوع من البلبلة خلال الجلسة، قال لافين: "سنخرج في فرصة" ورفع الجلسة، ليغارد بعدها جميع الموجودين.

#شاهد لحظة إخلاء جلسة الكنيست بسبب صفارات الإنذار في القدس pic.twitter.com/BqZpiMzMWJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 10, 2021

وفي سياق متصل، قررت سطات الاحتلال الاسرائيلي إلغاء المسيرة الاستفزازية للمستوطنين (مسيرة رقص الاعلام) التي كان من المقرر أن تنطلق مساء الاثنين في مدينة القدس بذكرى ما يسمى "توحيد شطري القدس" المحتلة.

وتعرضت مساء الاثنين مدينة القدس لرشقة صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، ردا على الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى ومحاولاتها تهجير أهالي الشيخ جراح عن منازلهم.

تفريق مسيرة المستوطنين في #القدس بعد دوي صافرات الإنذار في أعقاب القذائف من قطاع عزة#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/Yz2oh9f3CC — موقع عرب 48 (@arab48website) May 10, 2021

وعرضت محطات تلفزة الاحتلال الإسرائيلي مشاهد للمستوطنين الذين تجمعوا في القدس الغربية للانطلاق في المسيرة، وهم يهربون وسط حالة من الهلع بعد أن دوت صافرات الإنذار في المدينة.

وبسبب المواجهات التي شهدتها مدينة القدس، كان من المقرر أن تنطلق المسيرة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال دون ان تمر من باب العامود، كما جرت العادة في كل عام.