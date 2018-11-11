شاهد صورة حقائب الملايين الخمسة عشر التي ارسلتها قطر لغزة

حقائب الملايين الخمسة عشر التي ارسلتها قطر لغزة

بعد أشهر من المفاوضات، أرسلت قطر 15 مليون دولار إلى قطاع غزة في 3 حقائب عبر إسرائيل، وقد أوصلها مبعوث قطر إلى غزة، محمد العمادي الخميس، وذلك بهدف دفع أجور عناصر حركة حماس والتخفيف من وطأة الوضع الإنساني الحرج في القطاع.

وكان التلفزيون الإسرائيلي أول من نشر صورة الحقائب، وقد أكد مصدر في الحكومة صحة هذه الصور لشبكة "سي ان ان" الاميركية، وقد أظهرت صور من القطاع عددا من الفلسطينيين يصطفون من أجل الحصول على المال.

وقال العمادي الأحد "سياسة دولة قطر الداعمة للقضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية لا تترك مجالا للشك أو التأويل"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: "انتهت الجهود القطرية التي بدأت منذ عدة أشهر، بنجاح خلال الـ48 ساعة الماضية"، وأشار إلى أن الأموال القطرية ستنفق على الأجور والعائلات، وستساهم أيضا بالرعاية الصحية للمصابين إثر الاشتباكات المندلعة على حدود القطاع مع إسرائيل.

وأثارت عملية نقل هذه الأموال عبر إسرائيل، انتقادات لاذعة في إسرائيل لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية، وقد وجهت لهما اتهامات بالتساهل مع حماس.

وقال نتنياهو إنه يقوم بكل ما بوسعه بالتنسيق مع الخبراء الأمنيين لإعادة الهدوء إلى القرى الجنوبية، ولكنه أكد في الوقت نفسه إلى أنه يسعى لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع.(سي ان ان)