شاهد: طائرة روسية تعترض 3 طائرات غربية فوق سورية

يذكر أن هذه الحادثة شكا منها الجانب الفرنسي بالذات.

نقل موقع روسيا اليوم الالكتروني تسجيل فيديو جديد يظهر عملية اعتراض مقاتلتين فرنسيتين من طراز "رافال" وطائرة "KC-10" عسكرية أمريكية فوق الأراضي السورية أثناء عملية تزويدها بالوقود في الجو.

وتم نشر هذا الفيديو في الانستغرام من قبل مستهلك @fighter_bomber_ ، الأربعاء الماضي، لكن تصوير الفيديو يعتقد أنه قام به شخص آخر كان على متن مقاتلة روسية أثناء قيامها بعملية مرافقة طائرة "إيل-76" الروسية للنقل العسكري.

ويظهر الفيديو أن المقاتلة الروسية تقترب من 3 طائرات عسكرية تابعة لحلف الناتو ثم ترتفع وتحلق فوقها.

وجاء في التعليق تحت الفيديو: "قمنا بالتلويح بالجناح (الأمر الذي يعني أنه تم اعتراضها) ونفذنا مناورة للارتفاع (الأمر الذي يعني أنه يجب عليها مغادرة المنطقة)".

ولا يدقق التعليق متى تم تسجيل هذا الفيديو. ويرى البعض أن الحديث فيه قد يدور عن الحادثة التي وقعت في مايو عام 2017، عندما أعلن البنتاغون عن وقوع حادثة جوية في الأجواء السورية، واصفا أعمال الطيار الروسي بأنها "غير مهنية".

غير أن التعليق تحت الفيديو يذكر أن هذه الحادثة شكا منها الجانب الفرنسي بالذات.