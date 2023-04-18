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شاهد: طير يستقر على رأس فتاة اثناء صلاتها في مكة

تاريخ النشر: 18 نيسان / أبريل 2023 - 06:21
طير يستقر على رأس فتاة اثناء صلاتها في مكة
طير يستقر على رأس فتاة اثناء صلاتها في مكة

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة تصلي في مكة المكرمة وقد استقر على رأسها طيرا مطمئنا ظل معها بعد انتهاءها من صلاتها 

ووفق ما نقل الفيديو المتداول فقد وقف الطير على رأس الفتاة التي سجدت وركعت وتحركت بحرية من دون ان يجفل الطائر او يخاف ، وظل مستقرا على رأسها حيث اظهرت الصور انها تحتضنه وتداعبه بعد انتهاءها من صلاتها 

 

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