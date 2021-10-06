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شاهد: ظهور نادر لسوزان مبارك تزور قبر زوجها بمناسبة نصر اكتوبر

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:01
والتف المواطنون حول السيدة سوزان وجمال مبارك لالتقاط بعض الصور التذكارية 
التف المواطنون حول السيدة سوزان وجمال مبارك لالتقاط بعض الصور التذكارية 

ظهرت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، خلال زيارتها لقبر الرئيس الراحل في ذكرى حرب اكتوبر 1973 التي قيل ان الرئيس الراحل قاد الطلعة الاولى التي ادت الى تحرير جزء كبير من سيناء 

كما ظهر فى الصورة جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك والذي كان مرشحا لخلافة والده قبل الاطاحة بحكم الاسرة 

والتف المواطنون حول السيدة سوزان وجمال مبارك لالتقاط بعض الصور التذكارية 

وتوافد عدد من المواطنين على قبر الرئيس الراحل  بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر  .

شاهد.. ظهور زوجة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك


وشهدت الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من النصب التذكاري لقبر مبارك والمكتوب عليه: «عاش محاربًا من أجل الوطن، مدافعًا عن سيادته وكرامته، محافظًا على استقلاله ووحدة وسلامة أراضيه».

 

بالصور.. ظهور نادر لسوزان مبارك في ذكرى أكتوبر

وتولى مبارك، رئاسة مصر قرابة الـ30 عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة، والتي انطلقت في 25 يناير 2011، واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في 11 فبراير من العام نفسه.

وكان لمبارك دوراً بارزا في إعادة بناء القوات الجوية المصرية خلال حرب الاستنزاف في أعقاب نكسة 1967، وفي أبريل 1972، عُين مبارك قائداً للقوات الجوية، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية، ليقود القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973، وبعد عام من الحرب جرى ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق طيار في 1974.

بالصور.. ظهور نادر لسوزان مبارك في ذكرى أكتوبر

 

وتولى رئاسة جمهورية مصر العربية، بعدما جرى الاستفتاء على ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي، خلفا للرئيس السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، واستكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، واستعادت البلاد في عهده، الأراضي المصرية التي كانت تحتلها إسرائيل، والتي انسحبت من كامل سيناء في إبريل 1982، وجرى حل الخلاف الحدودي حول طابا بالتحكيم الدولي، وانسحبت إسرائيل منها عام 1989.

إحياء لذكرى أول ضربة جوية في أكتوبر.. أسرة مبارك في زيارة لـ قبره (ألبوم صور) - نمبر١ نيوز - Number1News

 


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