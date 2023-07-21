شاهد عمر خالد يحتفل بنجله باكيا: جاء بدعاء يوم عرفه

شارك الداعية المصري الدكتور عمرو خالد المتابعين فيديو اثناء احتفائه بتخرج نجله علي من احدى الجامعات البريطانية حيث انهمرت دموعه وهو يصف حالة الفرح والسعادة التي يعيشها بهذه المناسبة

وقال الداعية عمرو خالد محتضنا ابنه "أنت معجزة، أنت جيت بدعاء في #يوم_عرفة"

الداعية عمرو خالد وفي بداية انطلاقته على الفضائيات تحدث في المرات النادرة عن حياته وقال حينها في احدى حلقات برامجه انه لا يحب ان يتحدث عن حياته الشخصية لكن من الضروري ان يكون الدعاء صادقا ، وقال انه بعد سنوات من الزواج لم يرزق بالابناء فوقف على جبل عرفه ودعا ان يرزقه الله بالابناء فاتصلت زوجته من مصر واخبرته انها حامل

عمرو خالد قال انها اجمل لحظات حياتي ، اول مرة امر بهذه المشاعر واستذكر وقت الدعاء يوم عرفه ولفت الايام واليوم علي تخرج من الجامعة وطول عمره سندي وان شاء الله يكون سندي اكتر اليوم وذكر تضحيات والدته وشقيقه عمر .

واوصى عمرو خالد ابنه بالاحسان وذكر الله