شاهد: عمليات تزوير لصالح بشار الاسد في الانتخابات السورية

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تؤكد وجود عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية السوية التي فاز فيها زعيم النظام بشار الاسد بنسبة تجاوزت الـ 95 بالمئة متقدما بفارق خيالي عن اثنين من منافسيه.

وظهر احد الموظفين المكلفين بمراقبة الصناديق وقد استحوذ على رزمة كبيرة من اوراق الانتخابات وهو يشير الى صورة بشار الاسد وعلق الناشط يسار العوير الذي نشر المقطع بالقول "شفتك يا لص"

اما احمد المجاريش وهو ناشط اعلامي بارز فنشر على صفحته على الفيس بوك صورة لاحد الجنود وهو يبصم بالدم على عشرات الاوراق الانتخابية ، وقال المجاريش "هاظ العسكري لحاله انتخب عن درعا وريف القنيطرة"

صفحة تلفزيون العربي على الفيس بوك نشرت بدورها فيدو لموظف يأخذ بطاقة الهوية من المواطنين ويقوم بالمهمة بعيدا عن اخذ رأيهم او معرفة موقفهم

وعلى الرغم من حسم النتيجة مسبقا للاسد الا ان الموظفون ابو الا ان يمارسو هواية تزوير الانتخابات التي درجت عليها البلاد منذ استفتاءات البيعة للرئيس السابق حافظ والد بشار الاسد الذي رحل وهو ممسك بكرسي الحكم ، وذلك نظرا لضعف المنافسين بالاضافة الى اشراف نظام الاسد واجهزته الامنية على الانتخابات

الخاسران يهنئان الاسد

وهنأ المرشحان الخاسران محمود مرعي وعبد الله عبد الله، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على فوزه في "الانتخابات" الرئاسية التي جرت بمناطق سيطرة النظام، وأعلنت نتائجها مساء الخميس.

وعقب صدور النتائج، قال مرعي، الذي وصف نفسه خلال الانتخابات بـ"المعارض الوطني السوري"، إنه "من الطبيعي أن يفوز الأسد بهذه الانتخابات، ونحن نحترم إرادة الشعب السوري"



أرجع مرعي، الذي حصل على 3.3% من أصوات الناخبين، فوز الأسد إلى "صموده خلال 10 سنوات من العدوان الغربي والإرهابي على سوريا"، على حد قوله.



واعتبر أن "سوريا الديمقراطية والتعددية وليدة وحديثة بها، وهذا أمر طبيعي بعد 50 سنة من غياب التعددية عنها، لذلك نحن نحترم إدارة الشعب، لكننا فتحنا ثغرة بجدار الاستبداد"، على حد تعبيره.

وأضاف مرعي: "لدينا مشروع للتغيير الوطني الديمقراطي من أجل ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية، وللأسف حتى الآن، لا يوجد تفعيل للحياة السياسية، ونحن نريد تفعيلها وأن نطور سوريا وأن نغير ببنية النظام نحو نظام تعددي ديمقراطي".



من جانبه، تقدم المرشح عبد الله سلوم عبد الله، الذي حصل على 1.5% من أصوات الناخبين، بـ"أحر التهاني بفوز الأسد بالانتخابات".

وبيّن سلوم أن "هذه الانتخابات فرزت وهذا قرار الشعب، وما يقرره الشعب نحن معه"، مؤكداً أنه "لا يوجد لنا أي اعتراض على الانتخابات ونتائجها، ونحن مع خيار الشعب السوري".

وأمس، أعلن رئيس "مجلس الشعب"، حمودة صباغ، عن فوز الأسد، بولاية رئاسية رابعة على التوالي مدتها سبع سنوات، موضحاً أن الأسد حصل على "13.540 مليون صوت، ما نسبته 95.1% من عدد الأصوات الصحيحة"