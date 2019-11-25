شاهد: عنصر من حزب الله يسرق هاتف مذيعة لبنانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لحظة سرقة عضو من حزب الله اللبناني بسرقة هاتف الإعلامية اللبنانية ديما صادق .

وقد ذكرت وسائل إعلامية لبنانية ، ان عملية النشل وقعت أثناء اعتداء عناصر من “حزب الله” على متظاهرين ليلا في منطقة “جسر الرينغ” وسط بيروت .

وعقب سرقة هاتفها دخلت ديما صادق في حالة هستيرية ، واستمرت في الصراخ : ” تليفوني .. أخدوا تليفوني” .

وفي نهاية الفيديو اتصلت عبر هاتف شخص آخر بإحدى صديقاتها وقالت لها: “لارا، أنا ديما.. هاجمني واحد من حزب الله وأخذ تليفوني”، وطلبت منها أن تكون حريصة، وحذرتها أن “باستطاعة الحزب فتح الهاتف وقراءة ما يصلني”، في إشارة إلى رسائل نصية ومقاطع فيديو يبثها إليها ناشطون في الحراك مثلها.