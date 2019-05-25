شاهد غارات الحوثيين على مطار ابو ظبي

كشفت مليشيات الحوثي الحوثي المتمردة والدعومة من النظام الايراني عن هجوم شنته على مطارات اماراتية في العام 2018، بواسطة طائرة مسيرة

وقالت جماعة الحوثي انها حصلت على افلام وصور من كاميرات مطار ابو ظبي تكشف عن العمليات التي شنتها المليشيات وانكرتها الامارات

وأوضح الناطق العسكري باسم الجماعة الحوثية أنه تم الحصول على الصور من مصادر خاصة داخل المطار، لكنه لم يسمّها، مشيراً إلى صور لعمليات أخرى ستُكشف لاحقاً.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثي أن الطائرة التي استُعملت في الهجوم على المطار يطلق عليها اسم "صماد 3"، واستهدفت محطة المسافرين رقم واحد في مطار ابو ظبي الدولي

وفي يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أن طائرة مسيّرة من طراز "صماد 3" قطعت مسافة 1500 كيلومتر حتى وصلت إلى مطار أبوظبي واستهدفته بثلاث غارات. وهو ما نفاته ابو ظبي واكدت في تغريدة: "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت بها مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1".

ويأتي نشر الحوثيين صوراً لاستهداف مطار أبوظبي في وقت أعلنت فيه الجماعة تنفيذ هجوم ثالث في أقل من 48 ساعة بطائرة مسيرة على مطار نجران جنوبي السعودية.