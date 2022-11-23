شاهد: فرحة ولي العهد والمسؤولين السعوديين بالفوز على الارجنتين

حقق المنتخب السعودي المشارك في مونديال قطر 2022 مفاجأة من العيار الثقيل بالحاق هزيمة تاريخية بالمنتخب الارجنتيني في اولى مباريات المجموعة التي تضمهما الى جانب المكسيك وبولندا، وقد قلب الاخضر تأخره بهدف إلى فوز 2-1 ليضع حدا لسلسلة انتصارات ارجنتينية امتدت الى 36 مباراة على التوالي من دون هزيمة.

الفرحة في السعودية والعالم العربي انعكست على القيادة السعودية التي اعلن ملكها سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاربعاء عطلة رسمية للاحتفال بفوز المنتخب وانتصاره التاريخي

فرحة ولي العهد السعودي بفوز المنتخب على الارجنتين

وقد نشر الأمير سعود بن سلمان صورة لفرحة شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في مونديال قطر

الكابتن السعودي سالم الدوسري الذي يلعب في مركز الجناح مع نادي الهلال ومنتخب السعودية لكرة القدم. نشر على صفحته على تويتر صورا لولي العهد وامراء يسجدون لله خلال متابعتهم للمباراة

كلمة سموكم الكريم كانت أكبر حافز لنا🇸🇦



حفظكم الله ورعاكم سيدي ولي العهد ورائد نهضتنا وملهمنا 🇸🇦🙏#محمد_بن_سلمان #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/34Kj2USYzJ — سالم الدوسري (@salem_d29) November 22, 2022

فرحة وزير الرياضة السعودي

وانتشر على مواقع التواصل لقطات مصوره للامير عبدالعزيز الفيصل الذي يشغل حقيبة وزير الرياضة السعودي، لحظة انطلاق صافرة الحكم معلنة انتهاء المباراة وفوز المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين ببطولة كأس العالم بقطر 2022.

البلوشي معلق قناة الكأس

المعلق الرياضي الشهير العماني خليل البلوشي لم تسعفه اعصابه ليبقى جالسا على مقعده اثناء التعليق على المباراة بين السعودية والارجنتين

(استمتعوا و امتعوا) نصيحة ولي العهد للأخضر "مفتاح الفوز"💚

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انتصار تاريخي يثبت نجاعة دعم قطاع الرياضة والاستثمار في الشباب السعودي🇸🇦pic.twitter.com/pqL3amc7yl — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) November 23, 2022

وقال "البلوشي" مغرداً على صفحته في موقع التواصل "تويتر": "والله لأول مرة لا أجد ما أصف به شعوري، وتغيب عني الكلمات، أحس كل اللي بخاطري قلته في المباراة ما أقول غير الله يعزكم مثل ما عزيتونا ورفعتوا راسنا ألف مبروك.. فخر.. أقسم بالله فخر".

خليل البلوشي معلقنا في قناة الكاس 😍 •

مانسمعه !!

لكن يكفي تشوفه عشان تعرف وش قاعد يقول ♥️@khalilalbalush1



تصوير@ahmad2man pic.twitter.com/7Gzlf6eEUy — خالد جاسم (@khalidjassem74) November 22, 2022

وتعد الأرجنتين من ابرز مرشحي نيل اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي -أفضل لاعب في العالم 7 مرات والذي خاض 5 نهائيات لكأس العالم، وبذلك يكون المنتخب السعودي قد حقق أول 3 نقاط في المسابقة، ليتصدر المجموعة الثالثة، بعد تعادل بولندا والمكسيك من دون اهداف.