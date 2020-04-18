شاهد فيديو استهداف إسرائيل "سيارة لحزب الله" في سوريا

نشرت وسائل إعلام إيرانية شريط فيديو يظهر لحظة استهداف سيارة مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية - اللبنانية يوم الأربعاء الماضي بصاروخين.

وبحسب وسائل الإعلام، تم استهداف السيارة بصاروخين، الأول لم يصبها، ما أتاح لركابها الأربعة، وهم مقاتلون من حزب الله اللبناني، الخروج قبل لحظات من إصابتها بالصاروخ الثاني.

وكانت وسائل إعلام لبنانية وسورية قد أفادت يوم الأربعاء، بورود أنباء عن استهداف سيارة مدنية في منطقة جديدة يابوس قرب الحدود السورية اللبنانية، وأكدت أن الأضرار مادية فقط.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت الأربعاء سيارة تابعة لحزب الله على الجانب السوري من الحدود السورية اللبنانية.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد الغارة الإسرائلية التي استهدفت، أمس الأربعاء، سيارة عند الحدود اللبنانية السورية، معتبرة ذلك "جزءا من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان"

وقالت في بيان: "ندين العدوان الذي قامت به ​طائرة حربية مسيرة إسرائيلية على سيارة مدنية لبنانية واستهدافها بصاروخين في منطقة جديدة يابوس وتعريض من في داخلها لخطر الموت"، مشيرة الى أن "هذا الاعتداء يأتي كجزء من سياسة إسرائيل العدوانية الدائمة تجاه لبنان".

وأعطى وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، تعليماته إلى مندوب لبنان الدائم في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخرق الواضح والصارخ لسيادة لبنان.