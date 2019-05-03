شاهد: قاتل خاشقجي خارج السجن

ظهر اللواء احمد عسيري المتهم الرئيس في قضية تصفية الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي حرا خارج السجن

ونشر رجل الأعمال السعودي، منذر آل الشيخ مبارك، صورة على تويتر تجمعه مع اللواء أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً وعلق بالقول: "أكحل عدوك لين تعمي عيونه، هذا الشبل من ذاك الأسد"، في إشارة إلى أحد أقاربه الذي تخرج مؤخراً في كلية عسكرية.

وبعد ان اقرت السعودية بالمسؤولية عن تصفية جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول في نوفمبر الماضي تم اتهام عسيري والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني بالتورط في الجريمة وتم اعفاءه بامر ملكي في 20 أكتوبر الماضي، فيما اعلنت الرياض بعد اسابيع بتسديد الدية لابناء الضحية

وبحسب وسائل إعلام سعودية، فإن اللواء عسيري، الضابط الطيّار، يوصف في المملكة بأنه ”واحد من أمهر الطيّارين السعوديين المعروفين عالميًا“. وهو من مواليد محافظة “محايل عسير”، وتم تعيينه قائدًا لطابور العرض العسكري عام 2002، ثم مديرًا لمكتب الأمير خالد بن سلطان آل سعود عام 2010.

حصل على ترقية عام 2014 واصبح في منصب مستشار بمكتب وزير الدفاع، قبل أن يتم تعيينه متحدثًا باسم القوات المشتركة لعملية “عاصفة الحزم” في العام 2015، إلى أن أصبح متحدثًا باسم قوات “التحالف العسكري الإسلامي” ضد “داعش” في عام 2016.

وحصل عسيري على المرتبة الأولى على دفعته من كلية “سان سير” الفرنسية، وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية، وماجستير في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا إلى جانب درجة ماجستير في العلوم الاستراتيجية، كما حصل أيضًا على دورات عسكرية تدريبية وشهادات من معاهد وكليات أخرى شهيرة مثل “سانت هيرست” البريطانية “وويست بوينت” الأمريكية.

وعمل عسيري مديرًا لمكتب الأمير خالد بن سلطان سابقًا، ومعلمًا بمعهد قوات الدفاع الجوي، وفي كلية الأركان، وجناح الحرب، وملحقًا بمكتب المستشارين العسكريين لوزير الدفاع.

وكان أول ظهور لعسيري في وسائل الإعلام كمتحدث رسمي باسم وزارة الدفاع عندما تم اختياره ليعقد المؤتمرات الصحفية خلال الحرب السعودية الأولى على الجماعة الحوثية عام 2009، حيث تولى عسيري مهمة إطلاع الصحفيين على آخر المستجدات والأوضاع خلال الحرب، عندما كان ينتمي وقتها إلى أفراد القوات الجوية في السرب السادس من القوات الجوية الملكية السعودية.