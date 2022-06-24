شاهد.. قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف يعيد تمثيل الجريمة

في مشاهد تقشعر لها الأبدان، قام قاتل طالبة جامعة المنصورة في مصر نيرة أشرف الجمعة، بتمثيل جريمته أمام الجامعة حيث وقعت الاثنين الماضي، وذلك بحضور الشرطة والنيابة العامة.

وأظهر تسجيل فيديو الطالب محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف وبيده سكين راح يسدد بها طعنات وهمية لشخص استلقى على الارض متقمصا دور الضحية.

وبعد الطعنات، مرر السكين على رقبة الشخص المستلقي في علامة على أنه أجهز على ضحيته نيرة أشرف عبر ذبحها.

وكانت النيابة العامة إحالت القاتل إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الطالبة المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار. وتحددت أولى جلسات المحاكمة يوم الأحد القادم.

وقالت النيابة في قرار الاحالة أن القاتل "بيَّت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها".

وأشارت الى انها خلصت الى هذه النتيجة بعد الاستماع الى 25 شاهداً، منهم طلاب وأفراد أمن الجامعة وعمال في محلات بمحيط الواقعة.

في أول ظهور له منذ ارتكابه الجريمة.. قاتل "طالبة المنصورة" #نيرة_أشرف يعيد تمثيل قتلها في نفس الموقع#العربية#مصر pic.twitter.com/qFURwqQ1vn — العربية (@AlArabiya) June 24, 2022

كان مصمما على قتل نيرة

وبحسب القرار، فقد اكد الشهود رؤيتهم المتهم عند ارتكاب جريمته، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها، بالإضافة إلى ذوي المجني عليها، وأصدقائها الذين أكدوا انه تعرض لها بشكل متكرر وقام بتهديدها لرفضها الارتباط به، بعدما تقدم لخطبتها.

إحدى زميلات نيرة، فجرت مفاجأة بتأكيدها أن القاتل حاول قبل الواقعة بأيام التواصل معها لمعرفة توقيت استقلال المجني عليها الحافلة، التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، لكنها رفضت إجابته، ما يؤكد تصميمه على قتلها.

وقال صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بتتبع القاتل للحافلة التي اعتادت الضحية استقلالها إلى الجامعة.

يذكر أن جريمة ذبح فتاة المنصورة التي وقعت في 20 من الشهر الحالي (يونيو) صعقت الشارع المصري لأيام، لاسيما أنها نفذت بشكل دموي وأمام المارة في وضح النهار، إذ أقدم عادل على طعنها من الخلف ثم في صدرها، قبل أن يهم بنحرها.