شاهد: قتيل في مشاجرة بـ جدة السعودية بسبب مواقف السيارات

مقتل شاب واصابة ثلاثة آخرين بمشاجرة جماعية استخدم فيها الرصاص بحي الحمدانية في #جدة

قتل شخص واحد على الاقل واصيب اخرين في مشاجرة عنيفة اندلعت السبت، في حي الحمدانية بمحافظة #جدة السعودية

وتمكنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة من ضبط المتهمين في واقعة المضاربة التي انتشرت مشاهدها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر فجر الأحد، أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي التفاصيل، بحسب ما أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة مكة، أن دوريات الأمن باشرت منتصف ليل السبت، بلاغاً عن وقوع مشاجرة في أحد الأحياء شرق محافظة جدة، استخدم فيها السلاح الأبيض، وتبين وفاة مواطن في العقد الثالث من العمر، نتيجة تعرضه للطعن، وإصابة 3 آخرين.

وأضاف أنه تم ضبط جميع المشاركين ، وعددهم 6 أشخاص، وبسماع أقوال جميع الأشخاص، تبين أن المشاجرة وقعت إثر خلاف حول استخدام مواقف للسيارات.

يذكر أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على "تويتر" أظهر طعن أحد الأشخاص لآخر، ما أدى إلى سقوطه أرضاً في الحال.