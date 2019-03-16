شاهد: قصة الثورة السورية في اغنية

ظافر صالح الصدقة اعتبرها عمل ثوري تم انجازه بعد عمل مضني وصبر وتركيز

"حكاية ثورة" هو عنوان العمل الفني الضخم الذي انجز خلال الساعات الماضية وتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي

الاغنية عبارة عن قصة تروي حكاية الثورة السورية منذ انطلاقتها ضد الظلم والدكتاتورية والارهاب الذي يمارسه النظام السوري بحق شعبه الذي طالب بالحرية

وتحدثت عن المؤامرات الدولية على هذه الثورة والتكالب العالمي في مجلس الامن والمنظمات الاقليمية ضد الشعب السوري

وتنتقل الى ذكر الثغرات التي مرت بها الثورة السورية والتجاوزات التي استغلها البعض وانتهت بالحديث عن الشوق لسورية ولصوت الحرية وللمدرسة والشارع

الاغنية كتب كلماتها ظافر صالح الصدقة وقد اعتبرها عمل ثوري تم انجازه بعد عمل مضني وصبر وتركيز وهي من أداء وألحان هيثم الحلبي ومن إنتاج روح للإنتاج الفني