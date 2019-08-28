شاهد: قصر السيسي الجديد

ظهرت صورة فضائية جديدة القصر الرئاسي في مصر المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو قصر العمل الرسمي لرئاسة الجمهورية،الذي يستقبل فيه الرئيس الوفود الرسمية.

وظهر من خلال الصورة طريق على شكل "مفتاح الحياة" المشهور لدى الفراعنة، يؤدي إلى القصر.

وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، بالقرب من الطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة/ السويس، ويخطط لكي تكون المنطقة مقرا لمجلس النواب والرئاسة والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية، ويتضمن المشروع أيضا متنزها رئيسيا ومطارا دوليا، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 170 ألف فدان.

وسيبلغ عدد سكان العاصمة الجديدة عند اكتمال نموها 6.5 مليون نسمة، وفرص العمل المتولدة فيها حوالي 2 مليون فرصة عمل.

البرلمان

كما تم إنجاز أعمال الهيكل الخرساني لمشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 100% وأعمال المباني بنسبة 88% وأعمال البياض بنسبة 83% وأعمال الدهانات بنسبة 25% وتركيب 220 طن صاج ضمن أعمال التكييف المركزي وتركيب 25 ألف متر مواسير ضمن أعمال أنظمة الحريق وانجاز نسبة 30% من أعمال الكهرباء.

مجلس النواب يقع على مساحة 126 ألف متر مسطح ويتكون من (المبنى الرئيسي) وهو عبارة عن بدروم وأرضي و8 أدوار متكررة وعدد 2 قبة قطر 50 متر،و يضم قاعة رئيسية سعة 1000 عضواً ومكاتب إدارية، كما يضم عدداً من المباني الخدمية تشمل المركز الطبي والمبنى الأمني ومبنى محطة الكهرباء ومبنى الكهروميكانيك ومحطة الإطفاء وجراجات للسيارات تسع 675 سيارة هذا إلي جانب أعمال الأسوار والطرق الداخلية والمساحات الخضراء.