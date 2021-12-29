شاهد: كلمة لـ رغد صدام حسين بمناسبة ذكرى اعدام والدها

في ظهور مصور نادر لها، القت رغد ابنه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كلمة مقتضبة لا تتجاوز الدقيقتين ونصف الدقيقة بثتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

بدات رغد كلمتها بالاية القرآية الكريمة "والله يؤيد بنصره من يشاء"

وخاطبت الشعب العراقي الذين قاتلو عن ارضهم منذ 2003 بالقول "ينطوي عام اخر ونحن نحي ذكرى استشهاد والدي الرئيس صدام حسين هذا الرجل الشامخ الذي لا يحتاج الى شهادة احد، فبطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع اولاده العراقيين خير دليل على ذلك"

صدام ابى مغادرة العراق

وقالت رغد ان صدام ابى مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده، ولقد رفع الله شانه على الارض كما في السماء وازدادت محبته في قلوب الناس، وصار ذكره يتكرر اكثر من السابق

واكدت انه لا شيء يمنعنا اكمال المسيرة، علينا استيعاب المرحلة بكل ابعادها ودراسة المتغيرات في الساحة العربية وغير العربية بكل جديدها وان نتقبل العراقي حتى من اخطا منهم.

عدا اولئك الذين لن يقبلهم العراقيون وسيزيحونهم عن الطريق رغم الدعم الذي يحصلون عليه وستعلو كلمة الحق رغم انوفهم في بناء بلدنا

انبذو الطائفية وتصالحو

وطلبت رغد صدام حسين من العراقيين نبذ الطائفية وقالت "وقفوا ضد الفتن وكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص ذلك سيجعل الجميع داعما لمسيرتنا"

ذكرى اعدام صدام حسين



نفذ حكم الإعدام فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006م في بغداد الموافق العاشر من ذي الحجة الموافق لأول أيام عيد الأضحى. تمت عملية الإعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية.

الدفن والتأبين

دفن صدام بمسقط رأسه بالعوجة في محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت حيث قامت القوات الأمريكية بتسليم جثمانه لعشيرته من المحافظة.