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شاهد.. كويتية تكتشف هاتفًا محمولًا مخفيًا في حمامات السيدات ببنك

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 11:41
ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة لهذا السلوك السيئ
ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة لهذا السلوك السيئ

في حادثة صادمة، اكتشفت مواطنة كويتية هاتفًا محمولًا مخبأً بعناية في حمامات السيدات في أحد المصارف بمحافظة الفروانية.

تم توثيق هذا الحادث بواسطة مقطع فيديو انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وأثار ردود فعل غاضبة وانتقادات شديدة لهذا السلوك السيئ.

ومع ذلك، تمكنت السلطات الأمنية من القبض على المتورطين في هذا الحادث الشنيع. 

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A post shared by أبو طلال الحمراني (@fal7mrany_)

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على شخصين، أحدهما من الجنسية العربية والآخر من الجنسية الآسيوية، لوضعهما هاتفًا محمولًا في دورة مياه مخصصة للسيدات في أحد البنوك.

وأشار بيان الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية على منصة "تويتر" إلى أنه تم نقل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما. 

وقد تم نشر صورة مموهة لوجوه المعتقلين.

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