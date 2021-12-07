شاهد كيف استقبل طفل عماني موكب محمد بن سلمان

أشعل طفل عماني، مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أدى التحية العسكرية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مرور موكبه في العاصمة مسقط.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع فيديو تظهر الطفل العماني وهو يؤدي التحية لولي العهد السعودي في الشارع لحظة مرور الموكب، فيما قام مواطنون عمانيون بالترحيب بالأمير محمد بن سلمان وأهل السعودية.

طفل عُماني يقدم التحية خلال مشاهدته موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مسقط.#ولي_العهد_في_عمان

#محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان pic.twitter.com/jXWuTwN0Tr — أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) December 6, 2021

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن شركات سعودية وعددا من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص وقعت 13 مذكرة تفاهم في قطاعات تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والاستثمارات في منطقة الدقم بالسلطنة.

فيما أكدت وسائل إعلام عُمانية، أن مجموعة "أوكيو" العمانية للطاقة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عملاق صناعة البتروكيماويات، بهدف تطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات بالسلطنة.

وقال الديوان الملكي السعودي، أمس الاثنين، إن ولي العهد يقوم بجولة خليجية يلتقي فيها قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات، ودولة قطر، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبال محمد بن سلمان

وقال التليفزيون العُماني إنه “لدى وصول السيارة المقلّة للضيف إلى ساحة قصر العلم العامر، كان السُّلطان هيثم بن طارق في استقباله، حيث اصطحب الأمير الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الملكي السعودي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية”.

وأضاف: “بعدها قدّم السُّلطان العماني التحية للوفد الرسمي المرافق للضيف مرحّبًا بهم ومتمنّيًا لهم إقامة طيبة في بلدهم الشقيق، فيما قدّم الأمير التحيّة لمستقبليه من الجانب العُماني”.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) فإن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال جولته قادة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت.

وسيبحث ولي العهد السعودي، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب ”واس“.

ويوم السبت، أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيبدأ الإثنين زيارة إلى السلطنة.

علاقات تاريخية بين السعودية وعمان

وذكر البيان أن الزيارة تأتي ”انطلاقًا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وتعزيزًا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع شعبي البلدين“.

وأضاف ”سيتم خلال هذه الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك، خدمة لمصالح البلدين الشقيقين، وبما يحقق تطلعات وآمال الشعبين لمستقبل أكثر رخاءً، ونماءً، وازدهارًا“.

وأكد عبد الله بن سعود العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين المعتمد لدى سلطنة عُمان، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأتي تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.