شاهد كيف تصرف السيسي مع وزيرة اسرائيلية خلال مؤتمر في القاهرة

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي، تفاعلا واسعا، بعد نشر فيديو يظهر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يرحب بوزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار، خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، في العاصمة القاهرة.

ويظهر السيسي في الفيديو أثناء دخوله القاعة وترحيبه بالحضور، ثم يغادر مقعده ويتوجه نحو الوزيرة الإسرائيلية التي كانت تجلس على كرسيها المتحرك في طرف القاعة.

President al-Sisi, you’ve touched us all. https://t.co/1kYBZgznEx — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 14, 2022

موقف الرئيس المصري حصل على إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي أعاد نشر تغريدة لمراسل موقع "أكسيوس" في الشرق الأوسط عن هذا المشهد، مع تعليق: "الرئيس السيسي، لقد أثرت مشاعرنا جميعا".

وجاء في تغريدة المراسل الأصلية: "هذا الفيديو يجب مشاهدته؛ الرئيس المصري السيسي يصل إلى مؤتمر الطاقة الدولي في القاهرة، ويتوجه إلى الجانب الآخر من القاعة للترحيب بوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار. هذا مدهش بالفعل".