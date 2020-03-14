شاهد كيف رد وزير الصحة السوري على وجود كرورنا في بلاده؟

سخر نشطاء من جواب وزير الصحة في النظام السوري عند سؤاله عن مقاومة فيروس كورونا في بلاده

وقال في مقابلة تلفزيونية ان الجيش العربي السوري قادر على القضاء على الجراثيم في سورية

و ينفي حتى اللحظة نظام الأسد تسجيل أي حالة عبر وزير صحته نزار يازجي، لتصبح سوريا واليمن وكوريا الشمالية الدول الوحيدة في العالم التي تنفي أي حالة للمرض.