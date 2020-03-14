شاهد كيف رد وزير الصحة السوري على وجود كرورنا في بلاده؟

سخر نشطاء من جواب وزير الصحة في النظام السوري عند سؤاله عن مقاومة فيروس كورونا في بلاده
وقال في مقابلة تلفزيونية ان الجيش العربي السوري قادر على القضاء على الجراثيم في سورية
و ينفي حتى اللحظة نظام الأسد تسجيل أي حالة عبر وزير صحته نزار يازجي، لتصبح سوريا واليمن وكوريا الشمالية الدول الوحيدة في العالم التي تنفي أي حالة للمرض.
واستحضر ناشطون تصريح رئيس النظام بشار الأسد الذي وصف المتظاهرين ضده في بدايات الحراك الشعبي عام 2011 بـ "الجراثيم" التي يجب القضاء عليها.
وقامت سلطات النظام مؤخرا بعدة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال وقف الأنشطة الرياضية لمدة ثلاثة أسابيع وتعليق الدوام المدرسي والجامعي لمدة أسبوعين.
وغاب فيروس "كورونا" عن سوريا على الخريطة العالمية لانتشاره، غير أن التداول اليومي للسوريين بمختلف مناطق البلاد أثبت وجود حالات إصابة.
ورغم ما اعتبره البعض تستر النظام عن إعلان عدد الإصابات؛ قررت دول عربية مثل قطر والأردن والكويت والسعودية إيقاف مختلف أنواع الرحلات من وإلى سوريا، ووضع الأشخاص القادمين منها في الحجر الصحي.
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