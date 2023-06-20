شاهد كيف قتل حماه ثم طليقته بالشارع في وضح النهار

وثق فيديو من مدينة غازي عنتاب التركية جريمة قتل مزدوجة في المدينة المعروفة عربيا باسم عنتاب التي تبعد 96 كيلومترا عن مدينة حلب السورية.

وأظهر الفيديو الذي راج عبر منصات التواصل الاجتماعي رجلا تركيا يبلغ من العمر 47 سنة يسقط قتيلا برصاص صهره السابق الذي قام بإطلاق النار عليه في الشارع العام وفي وضح النهار.

ليتوجه الشاب الغاضب مسرعا إلى طليقته البالغة من العمر 25 عاما والتي رأت بعينيها مصرع والدها وهي في داخل سيارة متوقفة، حيث قام بالإجهاز عليها أيضا برصاص بندقيته على مرأى من هم في المنطقة.

وأطلق القاتل ميرتكان أثناء الشجار رصاصتين على والد طليقته، أصابته منهما واحدة، فسقط على في الطريق العام مغشيا عليه ثم أسرع الطليق إلى حيث كانت زوجته السابقة التي كانت تصرخ في داخل سيارة والدها، ليمطرها برصاصات كانت كافية لأن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ولاذ القاتل بالفرار بسيارته التي قام شهود عيان بتدوين رقم لوحتها ثم قاموا بإعطائه للشرطة التي خصصت طائرة مسيّرة بلا طيار للبحث عنها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

