شاهد كيف هرب معتقلو سجن كوبر في الخرطوم (فيديو)

البوابة - انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة هروب السجناء من سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، والذي اكتسب شهرة واسعة بعد المعارك التي اندلعت في 15 أبريل من الشهر الجاري في السودان، خاصة وأن من بين الهاربين قادة سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

والجديد في الفيديو، أنه يوثق هروب السجناء قبل نحو أسبوع بعد فتح عناصر يرتدون زي قوات الدعم السريع الزنازين.

ورد الجيش السوداني، قبل ايام، على الأنباء التي ترددت بهروب الرئيس المعزول، وقادة من نظامه، حيث نفى هروبهم، مؤكدا أنهم في مستشفى تابع للقوات المسلحة، نُقلوا إليه من السجن قبل اندلاع المعارك في بالخرطوم.

ويضم السجن الذي يقع في مدينة الخرطوم بحري، 14 قسما، وهو يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع تقريباً، 14 قسما، ، من بينها قسم مخصص للمدانين بأحكام إعدام، وثان لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.