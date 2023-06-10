شاهد كيف هنأ ولي العهد الأردني الملك والملكة بعيد زواجهما

وجّه ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، التهاني لوالده الملك عبد الله الثاني ووالدته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة ذكرى زواجهما الثلاثين.

وأعرب الأمير الحسين عن تقديره واحترامه لوالديه، مشيرًا إلى أنه تعلم منهما معاني الإيثار والوفاء والعطاء دون مقابل.

وفي فيديو نشره على حسابه الرسمي في موقع Instagram، قدم الأمير الحسين صورًا من زفاف والديه وصورة من حفل زفافه الخاص مع سمو الأميرة رجوة الحسين.

وأعرب عن فخره بوالديه كنموذج للأسرة الأردنية في المحبة والعطاء، وشكرهما على جهودهما في تربيته وتنشئته، وعلى ما قدماه للوطن العزيز، متمنيًا لهما الصحة والعافية والسعادة.

