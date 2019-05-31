شاهد لحظة استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء القطري

ترقبت الملايين من الاعين تسجيل لحظات استقبال الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لرئيس الوزراء القطري الذي مثل بلاده في قمتي مكة العربية والخليجية

ووصل رئيس مجلس وزراء قطر ووزير داخليتها، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى قصر الصفا في مكة المكرمة للمشاركة في القمة الخليجية الطارئة التي دعا إلى انعقادها الملك سلمان.

وسجلت كاميرات لحظة استقبال العاهل السعودي مبتسما لرئيس الوزراء القطري، وهما يتصافحان ويتبادلان الكلمات، وذلك خلال نحو 10 ثوان.

ورئيس الوزراء القطري، الذي يمثل بلاده في القمم الخليجية والعربية والإسلامية في مكة، آخر ضيف من بين قادة دول الخليج العربية الذين توافدوا إلى القصر، حيث استقبلهم جميعا واحدا تلو الآخر العاهل السعودي.

وتشارك قطر للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة.