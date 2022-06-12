شاهد لحظة الاعتداء على زعيم المعارضة الفنزويلية (فيديو)

تعرض زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، السبت، لهجوم من قبل محتجين خلال لقاء عقده مع نشطاء سياسيين في أحد المطاعم بالبلاد، متهما "مجموعات عنيفة" مرتبطة بحكومة نيكولاس مادورو بالهجوم.

ولفت غوايدو في مقطع فيديو نشره على موقع "إنستغرام" إلى "أنه كان كميناً". ووقع الحادث خلال اجتماع عقده في مطعم مع نشطاء من الأحزاب السياسية المعارضة في بلدة سان كارلوس بولاية كوجيديس الزراعية (وسط).

وانتشرت مقاطع فيديو وصور للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في أحد مقاطع الفيديو خوان غوايدو يتم دفعه خارج المطعم وسط صياح وتدافع.

واتهم زعيم المعارضة قادة المنطقة في "الحزب الاشتراكي الموحد" الحاكم، بأنهم "قادوا مجموعات عنيفة صغيرة".

وأعرب كبير الدبلوماسيين الأميركيين المكلف شؤون أميركا اللاتينية براين نيكولز، عبر "تويتر" عن "القلق البالغ من الهجوم غير المبرر"، الذي استهدف غوايدو وأنصاره. وأكد ضرورة "تقديم المسؤولين عن هذا الهجوم إلى القضاء".

وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، هاتفياً مع خوان غوايدو على هامش قمة الأميركيتين، من دون دعوته إلى هذا الاجتماع الذي استبعدت منه السلطة الفنزويلية أيضاً.

وتعترف واشنطن بزعيم المعارضة رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، لكنه فشل في إطاحة الزعيم الاشتراكي.

وقال البيت الأبيض إن بايدن يؤيد استئناف المفاوضات بين مادورو والمعارضة مؤكداً استعداد بلاده لإعادة النظر بالعقوبات المفروضة على فنزويلا، إذا أحرزت المفاوضات تقدماً.

وقال صحافيون في وسائل إعلام حكومية إن غوايدو تعرض للهجوم من قبل أنصاره، ووصف زعيم المعارضة هذه المعلومات بأنها "أخبار كاذبة".

ووقع حدث مماثل في نهاية الأسبوع الماضي خلال زيارة قام بها غوايدو إلى ماراكايبو بولاية زوليا (شمال غرب)، عندما تحول اجتماع بين نشطاء إلى مشاجرة.