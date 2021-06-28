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شاهد لحظة الانفجار: حريق كبير قرب محطة قطارات لندن

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 03:12
أظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على تويتر وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب
أظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على تويتر وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب

قالت إدارة إطفاء لندن يوم الإثنين في 28 حزيران - يونيو 2021 إن حريقا كبيرا اندلع قرب محطة إليفانت آند كاسل  للسكك الحديدية في جنوب العاصمة البريطانية مما تسبب في تحويل مسارقطارات وتصاعد أعمدة دخان أسود في السماء. 

وذكرت الشرطة أن الحادث ليس مرتبطا بعمل إرهابي. ولم ترد بعد تقارير عن إصابات.

وذكرت إدارة الإطفاء أنها دفعت بعشر سيارات و70 رجل إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في ثلاث وحدات تجارية بجانب المحطة.

وقالت الإدارة "أُغلقت الطرق ووُجهت نصائح للمواطنين بالابتعاد عن المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة".

وأظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على تويتر وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب.

 

 

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