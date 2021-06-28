شاهد لحظة الانفجار: حريق كبير قرب محطة قطارات لندن

قالت إدارة إطفاء لندن يوم الإثنين في 28 حزيران - يونيو 2021 إن حريقا كبيرا اندلع قرب محطة إليفانت آند كاسل للسكك الحديدية في جنوب العاصمة البريطانية مما تسبب في تحويل مسارقطارات وتصاعد أعمدة دخان أسود في السماء.

وذكرت الشرطة أن الحادث ليس مرتبطا بعمل إرهابي. ولم ترد بعد تقارير عن إصابات.

Um London wtf is going on?! pic.twitter.com/wbPMdpNijF — Matthew James Lister (@MrMattLister) June 28, 2021

وذكرت إدارة الإطفاء أنها دفعت بعشر سيارات و70 رجل إطفاء مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في ثلاث وحدات تجارية بجانب المحطة.

وقالت الإدارة "أُغلقت الطرق ووُجهت نصائح للمواطنين بالابتعاد عن المنطقة وإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة".

وأظهر مقطع مصور على حساب فرقة إطفاء لندن على تويتر وقوع انفجار وتصاعد ألسنة اللهب.