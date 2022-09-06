شاهد: لحظة انسحاب الوفد المصري من اجتماع وزراء الخارجية العرب

احتجاجا على تولي وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب 158، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بالانسحاب من القاعة وتبعه باقي اعضاء الوفد

وبرر شكري قراره في رفض مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها

تشرفنا بترأس ليبيا الدورة الـ158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، بعد غياب دام تسع سنوات عن الرئاسة، ونتطلع أن تبذل @NajlaElmangoush جهودها لحشد الدعم العربي لإنجاح الانتخابات، وتعطى للمرأة العربية الريادة باعتبارها أول سيدة تتولي الرئاسة. pic.twitter.com/NKJVgdIGca — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) September 6, 2022

وكان من المفترض ان يناقش الاجتماع بندًا حول القضية الفلسطينية والصراع العربى - الإسرائيلى، وبالاضافة الى عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتقرير حول الأمن المائى العربى وسرقة إسرائيل للمياه فى الأراضى العربية المحتلة، والجولان العربى السورى المحتل

شاهد | أثناء ترؤسها للدورة 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تقول إن ارتباط الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية يتطلب العمل بفاعلية أكبر للوقوف في وجه الممارسات

الإ سرا ئيلية المتواصلة لتهويد القـد س.#ليبيا pic.twitter.com/5KSrAdOZJT — قناة فبراير (@FebruaryChannel) September 6, 2022

وفي رسالة للمتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ إلى الصحفيين، غادر الوفد المصري مع تولي المنقوش في رسالة تشير إلى تحفظ مصر على تولي الرئاسة لممثل حكومة منتهية ولايتها.

وكانت حكومة فتحي باشاغا رفضت تولي حكومة الوفاق لرئاسة الجامعة العربية خلال هذه الدورة، واعتبرتها انحيازا لأحد أطراف الصراع الليبي.

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها ثقته في مارس وتتخذ من سرت (وسط) مقرا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس على الرغم من محاولتها ذلك.

🔎| لحظة مغادرة الوفد #المصري 🇪🇬 إجتماع وزراء الخارجية العرب مع بداية كلمة نجلاء #المنقوش 🇱🇾 تعبيراً عن رفض القاهرة لقيام المنقوش المنتمية لحكومة «عبد الحميد الدبيبة» بتمثيل ليبيا🤦‍♂️❌ pic.twitter.com/3HvK54taQ9 — Sacodo (@SeroHoussem) September 6, 2022

وانطلقت، الثلاثاء، أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة ليبيا خلفًا للجمهورية اللبنانية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية، وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.